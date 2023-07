Voor het eerst meer nieuwe EV’s dan diesels verkocht in Europa

In juni werden in de EU bijna 18 procent meer nieuwe auto’s op kenteken gezet dan het jaar daarvoor. In totaal werden iets meer dan 1 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Daarmee komt het totaal voor de eerste helft van dit jaar op 5,8 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Kijkend naar het volledige tweede kwartaal van 2023, dan valt op dat er in de EU nu voor het eerst over de periode van drie maanden meer nieuwe EV’s verkocht zijn dan auto’s met een dieselmotor. Bijna een op de zes nieuwe auto’s was een EV (15,1%), dat is fors meer dan een jaar eerder, toen nog net iets meer dan een op de tien nieuwe auto’s volledig elektrisch aangedreven werd.

Benzine nog altijd het populairst

In juni was meer dan een op de drie nieuwe auto’s (36,3%) nog altijd uitgerust met een benzinemotor. Tellen we de verschillende nieuwe (deels) elektrische auto’s bij elkaar op – BEV, HEV en PHEV – dan komen we uit op een gezamenlijk marktaandeel van 37,3 procent.

Nederland is volgens de ACEA verreweg het snelst groeiende EV-land. In juni werden bij ons bijna dubbel zoveel nieuwe EV’s geregistreerd (+ 90,1%) ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Die groei is vooral te danken aan de forse groei bij Tesla. Daarvan werden er in juni bijna 1.800 verkocht. Meer dan het dubbele vergeleken met een jaar geleden. Over het eerste halve jaar van 2023 verkocht Tesla in Nederland zelfs bijna negen keer zoveel nieuwe auto’s.

Hoewel Tesla bij ons dus de spekkoper is, doen ook de EV-modeIlen van andere merken het dit jaar veel beter. Volkswagen wist in juni bijvoorbeeld ruim 4.600 EV’s te slijten, ruim 3.000 meer dan in juni 2022. In totaal werden in de EU in juni ruim 158.000 nieuwe EV’s verkocht. Een stijging van ruim 66 procent vergeleken met een jaar geleden.