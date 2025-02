Volvo ES90: snellere laadtijden en 700 km rijbereik met nieuwe 800V-technologie

Volvo introduceert met de ES90 een nieuwe mijlpaal in elektrische mobiliteit. Dit volledig elektrische model is de eerste Volvo met 800V-technologie, waardoor zowel de laadtijd als het rijbereik aanzienlijk verbetert. Met de mogelijkheid om 300 km bereik toe te voegen in slechts 10 minuten en een totaal rijbereik tot 700 km (WLTP), zet de Volvo ES90 een nieuwe standaard binnen het elektrische segment.

Sneller opladen, verder rijden

De Volvo ES90 is ontworpen met een geavanceerd elektrisch systeem, dat niet alleen een snellere laadtijd mogelijk maakt, maar ook bijdraagt aan betere prestaties en efficiëntie. Dankzij het 800V-systeem profiteert de ES90 van:

Kortere laadtijden: van 10% naar 80% opladen in slechts 20 minuten (bij 350 kW snellaadstations).

Minder warmteontwikkeling, wat het opladen efficiënter maakt en de levensduur van de batterij verlengt.

Lichtere e-motoren en onderdelen, wat resulteert in een lager gewicht en verbeterde prestaties.

Innovatieve batterijtechnologie

Om de laadsnelheid en efficiëntie te optimaliseren, heeft Volvo een compleet nieuw accubeheersysteem ontwikkeld, inclusief adaptieve laadsoftware van Breathe Battery Technologies. Dit bedrijf, waarin Volvo vorig jaar investeerde via het Volvo Cars Tech Fund, draagt bij aan snellere en efficiëntere laadprocessen.