Dit zijn -naast Tesla’s- de populairste elektrische auto’s in Nederland

We rijden in Nederland steeds meer elektrisch. Enerzijds door dikke subsidies waardoor je bijna 3000 euro terugkreeg als je een nieuwe elektrische auto kocht en ook nog 2000 als het een tweedehands was. Die potjes gingen in 2024 op en komen niet meer terug in 2025. De cijfers rondom de bestverkochte elektrische auto’s in Nederland zou er wel eens heel anders uit kunnen gaan zien. Dit zijn de cijfers van 2024.

Verkopen elektrische auto’s in Nederland

In Nederland werden er 132.166 elektrische auto’s geregistreerd en het marktaandeel steeg naar 34,7 procent, wat in 2023 nog 30,8 procent was. De Tesla Model Y is de gedoodverfde winnaar als meestverkochte bolide, maar de Volvo EX30 is ook erg in trek. Tellen we hybrides er trouwens ook nog bij, dan komen er nog eens 159.705 registraties bij. Puur elektrisch is dit de lijst:

1. Tesla Model Y (19.058 registraties, 14,4% marktaandeel)

2. Volvo EX30 (10.802 registraties, 8,2% marktaandeel)

3. Tesla Model 3 (10.702 registraties, 8,1% marktaandeel)

4. Kia Niro (5.402 registraties, 4,1% marktaandeel)

5. Volvo XC40 (4.873 registraties, 3,7% marktaandeel)