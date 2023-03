Volkswagen toont ID. 2all concept

De populairste Volkswagen is al lang niet meer de Golf. De afgelopen jaren is het de Polo die de verkooplijsten van de Duitse fabrikant aanvoert. Zoals alle modellen zal ook de Polo uiteindelijk niet ontkomen aan de EV-transitie. Hoe zeer de Duitse overheid, ongetwijfeld op aandringen van de lokale auto-industrie, ook in Europa aandringt op een uitzondering op de voorgenomen wetgeving dat vanaf 2035 geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht mogen worden.

ID. 2all wordt weer een echte ‘auto voor het volk’

Goed, hoe dat ook gaat aflopen, Volkswagen timmert, net als veel concurrenten, hard aan de weg met de ontwikkeling van elektrische auto’s voor het volk. Deze week toonde de fabrikant uit Wolfsburg het volgende conceptmodel, de ID. 2all. Dat moet de eerste écht betaalbare elektrische Volkswagen worden, en daarmee dus ook weer echt een wagen voor het volk. De prijslijst van de ID.2all start namelijk onder de 25.000 euro. Voor dat geld krijg je dan een voorwiel aangedreven elektrische bolide met 226 pk en een bereik van 450 kilometer.

Je kunt niet ontkennen dat de ID. 2all zowel qua afmetingen als uiterlijk hoogstwaarschijnlijk de elektrische opvolger van de populaire Polo wordt. Sterker nog, Volkswagen noemt het model zelf ‘net zo ruim als de Golf en zo betaalbaar als de Polo’. Natuurlijk, op dit moment is het nog niet veel meer dan een concept, maar ik kan mij niet voorstellen dat de definitieve ID. 2all, die in 2025 in de showrooms zal staan, er nog heel erg veel anders uit gaat zien.