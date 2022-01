Vijf miljoen auto's gebruiken TomTom assisted driving systemen

TomTom was ooit hét navigatiesysteem voor auto’s. Je zag de apparaatjes, of de afdrukken van de zuignappen, letterlijk bijna op elke autoruit zitten. Anno 2022 is TomTom nog steeds een grote speler op het gebied van navigatie, maar de zuignappen en apparaten zelf zijn nauwelijks nog te zien. Het bedrijf richt zich nu op embedded systemen, deals met automerken, de transport en kaarten voor assisted en automated driving. In die laatste categorie heeft TomTom een mijlpaal behaald, zo meldt het bedrijf.

Vijf miljoen auto’s

In Noord-Amerika en Europa zijn namelijk al meer dan vijf miljoen auto’s verkocht die voor de assisted en automated driving systemen vertrouwen op de kaarten en rijhulpsystemen (ADAS) van TomTom. Daarmee heeft het bedrijf naar eigen zeggen meer dan een derde van die markt in handen.

Inmiddels heeft TomTom overeenkomsten voor het leveren van HD-kaarten en ADAS gesloten met drie van de vijf grootste autofabrikanten ter wereld, zonder de namen te noemen.