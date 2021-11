UK verplicht aanleg EV-opladers bij nieuwbouw

Groot Brittannië besloot eerder al dat de verkoop van nieuwe benzine en diesel voertuigen in 2030 verboden wordt. In de aanloop daar naar toe zal de behoefte aan laadpunten fors groeien. Tot op dit moment heeft de Britse regering al meer dan 250.000 oplaadpunten bij huizen en bedrijven gerealiseerd.

Voor alle nieuw te bouwen en renoveren huizen, supermarkten en kantoren geldt vanaf 2022 in het Verenigd Koninkrijk een verplichting voor het aanleggen van een EV-oplaadpunt. Dat heeft de Britse regering vandaag bekend gemaakt . Dankzij de nieuwe wetgeving zullen vanaf 2022 elk jaar zo’n 145.000 extra laadpunten voor elektrische beschikbaar komen, bovenop de uitbreidingen die de diverse laadpaal-netwerken al in de planning hebben staan.

150 miljoen pond voor groene innovaties

Daarnaast heeft de Britse regering ook een driejarig subsidieprogramma gelanceerd om bedrijven in staat te stellen groene innovaties te ontwikkelen. En in het bijzonder innovaties die de uitstoot van CO2 helpen te verminderen. Als voorbeeld wordt het Noord-Ierse Catagen Ltd genoemd. Dit bedrijf ontwikkelt katalysatoren die de uitstoot van verbrandingsmotoren vermindert. Voor het Innovate UK programma wordt 150 miljoen pond uitgetrokken.