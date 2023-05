Tesla wil reclame gaan maken

Voor Tesla is het moment aangebroken om te reageren op het offensief van de concurrentie. De afgelopen maanden werd dat vooral gedaan met behulp van meerdere prijsverlagingen , maar dat is schijnbaar niet voldoende

Daarnaast voelt Tesla ook de hete adem in de nek van Chinese EV-makers die veel goedkoper en sneller kunnen produceren. Bovendien hanteren sommige Chinese merken de strategie dat ze, om marktaandeel te veroveren, bereid zijn hun producten – de elektrische auto’s dus, met verlies te verkopen. Mij doet dat een beetje denken aan de manier waarop Samsung ooit de mobiele telefoonmarkt (en later smartphone markt) veroverde op de marktleiders van weleer (Nokia, Motorola en Sony-Ericsson).

Dat, plus een sociaal actieve, en soms spraakmakende CEO, genereerde zoveel aandacht dat iedereen die tussen 2012 en grofweg 2019 overwoog een EV aan te schaffen, vrijwel automatisch bij Tesla uitkwam. En dus hoefde het merk geen (dure) reclamefilmpjes te maken en uitzenden.

Dat heeft Tesla nu aan den lijve ondervonden. De fabrikant van elektrische auto’s was niet alleen een van de eerste automerken die alleen nog maar EV’s maakte, het merk werd zo’n beetje DE standaard voor elektrisch aangedreven bolides.

Er zijn bedrijven die zelf nauwelijks reclame hoeven te maken om hun producten aan de man, of vrouw, te brengen. Ze genereren uit zichzelf al zoveel aandacht dat betaalde commercials niet nodig zijn. Die strategie is echter geen garantie voor doorlopend succes.

Reclame moet Tesla weer ‘Top of mind’ maken

Tijdens een meeting met aandeelhouders heeft Elon Musk zich eerder deze week laten ontvallen dat Tesla gaat experimenteren met het maken van reclame. Een echt plan moet nog uitgewerkt worden. In eerste instantie willen ze vooral zien of, en hoe, het adverteren werkt. Of het effect heeft.



In de techwereld is Apple misschien wel het beste voorbeeld van een merk dat geen reclame nodig lijkt te hebben. Apple adverteert dan ook maar zelden. Je ziet wel regelmatig reclamesportjes en andere -uitingen, maar die worden doorgaans gemaakt – en betaald – door resellers zoals mobiele providers of winkelketens. De ‘dealers’ van hun producten zogezegd.

Aangezien Tesla geen dealernetwerk heeft, is dat voor de EV-maker dus geen optie. Het zal mij benieuwen wanneer we de eerste Tesla reclame gaan zien. Op Twitter hebben zich al potentiele makers, met voorbeelden, gemeld ;)