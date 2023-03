Musk heeft nog altijd grote plannen met Tesla en de wereld

Deze week organiseerde Tesla in haar fabriek in Austin een dag voor investeerders. Daar onthulde Musk zijn toekomstplannen voor het EV-merk. De strategie voor de komende tien jaar zogezegd.

Veel boter, maar nog geen vis

Die plannen zijn misschien wel groots, zoals de mededeling dat Tesla momenteel al werkt aan de ontwikkeling van de volgende, revolutionaire, elektrische voertuigen, maar heel veel details werden er tijdens de keynote van Musk niet vrijgegeven.

Het klonk allemaal nogal wat wollig en, geheel in de stijl van Elon, pretentieus. Zo stelde de miljardair dat hij van mening is dat een investering van 10 biljoen dollar ‘voldoende’ is om de hele wereld voor 2050 op schone energie te laten draaien. Hoe? Daarover geen woord.

Misschien dat Elon ‘geleerd’ heeft van de vorige keer dat hij een middellange termijnvisie voor Tesla met de wereld deelde. Veel van de plannen en voorspellingen die hij toen deed, zijn nu nog altijd geen werkelijkheid geworden.

Zo wilde Musk de afgelopen jaren een soort zelfrijdende Uber-dienst opzetten. Tesla eigenaren konden hun bolide, als ze hem zelf niet nodig hadden, verhuren. De auto zou zelf naar de huurder rijden en daarna ook weer terugkomen. Leuk idee… niets van terechtgekomen. Nog los van het feit dat Tesla’s wel kunnen, maar nog altijd niet volledig autonoom mogen rijden. En dan is er nog de Cybertruck… ach ja, de Cybertruck…

Voorzichtiger met voorspellingen

In 2011 riep Musk nog vol vertrouwen dat ze (SpaceX) binnen tien jaar de eerste mensen op Mars zouden zetten. Inmiddels weet hij – en iedereen - wel beter. Dit keer beperkte hij zich met te zeggen dat ze daar ooit hopen te komen.

Intussen maken de investeerders van Tesla zich al een tijdje druk over de andere taken die Musk zichzelf in de maag gesplitst heeft en de verslappende aandacht voor Tesla die dat met zich meebrengt. Zij pleiten er dan ook voor dat Elon zich weer fulltime bezig gaat houden met Tesla. Het feit dat de meeste boude plannen en doelstellingen die Musk de afgelopen zeven jaar voor Tesla gesteld heeft, niet of slechts deels, behaald zijn, sterkt de investeerders in hun pleidooi.