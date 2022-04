Tesla nog steeds in de lift

Het was een goed eerste kwartaal voor Tesla. De EV-fabrikant mocht eindelijk de deuren openen van de Gigafactory in Berlijn. En ondanks de chiptekorten en andere toeleveringsproblemen werd begin april nog een tweede nieuwe Gigafactory, in Texas, in gebruik genomen. In beide nieuwe fabrieken rollen, ondanks alle supplychain uitdagingen, elke dag al honderden nieuwe Tesla’s van de band. In totaal werden in het eerste kwartaal iets meer dan 310.000 nieuwe Tesla’s afgeleverd, ruim 100.000 meer dan over dezelfde periode een jaar geleden.

Meer dan 310.000 nieuwe Tesla’s

De positieve vibe die bij Tesla heerst, is ook terug te zien in de kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van dit jaar boekte Tesla een omzet van ruim 18,7 miljard dollar. Dat is ruim 80 procent meer dan de EV-maker in de eerste drie maanden van 2021 mocht optekenen.

Het leeuwendeel van de omzet wordt behaald met de verkoop van Model Y en Model 3. Ruim 95 procent (295.324) van alle afgeleverde Tesla’s is een Model Y of Model 3. De verkoop van de duurdere Model S en Model X kwam in het eerste kwartaal uit op net iets minder dan 15.000 exemplaren.