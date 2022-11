Sneller optrekken in je Mercedes? Daar is een abonnement voor

Mercedes EQE en EQS

Het gaat niet om elke Mercedes en het abonnement is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, al kan dat nog wel veranderen. Als je een elektrische Mercedes hebt van het type EQE of EQS, dan ben 1.200 euro per jaar kwijt aan je abonnement. Het is dus niet maandelijks te betalen (en het is zelfs exclusief btw). Een flink bedrag, maar aan de andere kant is een EQE of EQS ook niet goedkoop: deze auto’s starten bij 76.825 voor de EQE en 106.374 euro voor de EQS. Het abonnement is echter niet op elke EQE en EQS beschikbaar.

Het abonnement heet Acceleration Increase (acceleratieverhoging) omdat dat is wat je ermee kunt: het koppelvermogen en maximale vermogen van de auto wordt hierdoor flink opgekrikt. Bij de EQE 350 4matic betekent het dat er 45 kW aan vermogen bijkomt, bij de EQE SUV 350 4matic krijg je 260 kW in plaats van 215 kW, terwijl de EQS 450 4matic en de EQS SUV 450 4matic de grootste ‘vooruitgang’ kennen: met 65 kW hebben deze auto’s maar liefst 330 kW aan vermogen tot hun beschikking, in plaats van 265 kW.