Automerk Smart heeft zijn #2 officieel aangekondigd tijdens de autosalon van Parijs. De hashtag two, zoals je het eigenlijk zegt, heeft achterwielaandrijving en een draaicirkel van 6,95 meter, waarmee het wederom echt een stadsauto is. Hij is er in verschillende varianten, waaronder een Couture-versie.

Van fortwo naar hashtag two

Het is precies 30 jaar geleden dat de eerste Smart fortwo werd onthuld in Parijs. En nu, wederom op de Paris Motor Show, werd de nieuwe auto onthuld: wederom een tweezitter die vooral heel geschikt is voor het stadse leven. De bolide is volledig elektrisch en maakt gebruik van het nieuw ontwikkelde ECA-platform en de Tridion Cell Evo-carrosseriestructuur om de auto slim en sterk te maken. De vijf-link achterwielophanging is uniek in deze klasse. Het zorgt dat je beheerst kunt rijden in de stad en op de snelweg.

De aandrijving komt van de 60 kW elektromotor die 130 Nm koppel aan de achterwielen levert. De banden achter zijn breder dan die van voor, voor meer stabiliteit. De batterij is 35.8 kWh (LFP) en Smart belooft een bereik tot 290 kilometer. Ook kan hij snelladen op 65 kW en kan de batterij in 2 minuten van 10 naar 80 procent gaan. Dat is een heel snel kopje koffie drinken dus. AC-laden is ook mogelijk, waarbij hij laadt tot 11 kW.

2,7 meter lang

Met zijn lengte van 2,746 mm2 heeft de nieuwe smart-tweezitter de wiel-op-de-hoeken-verhouding die het model ook vroeger al had, waarbij het idee is dat de binnenruimte optimaal wordt benut. Er zijn drie varianten voor de Europese markt, namelijk Pure, Pure+ en Premium, plus nog een Couture Edition. Dat laatste verrast ons niet: de recente conceptcar had ook veel elementen van fashion met bandjes, Louis Vuitton-achtige vormpjes en geregen lint.

De Smart #2 Pure is het instapmodel. smart #2 Pure+ is die basis, maar met 11 kW AC-laden en een verwarmde bestuurdersstoel. smart #2 Premium heeft daarbij ook nog een glazen dak, verwarmde stoelen van kunstleer en het Sennheiser Sound System met 7 luidsprekers. Van de Couture Edition komen er maar 999 in Europa. Hij is Atelier White Matte en heeft een Platinum Gold-dak met 16 inch Lyra-velgen en gouden randjes.

Het interieur van de auto is ook interessant: hij heeft niet twee losse stoelen, maar een doorlopende bankachtige zitopstelling met een S-vormige cockpit. In het midden vind je een scherm van 10.1 inch, met daarnaast een bestuurdersscherm van 8,8 inch. De auto heeft 4G, wifi en Bluetooth, plus een Connectivity Package dat de auto 8 jaar lang continu verbonden houdt. Er zit ook een soort plankje in waarop je accessoires kwijt kunt, zoals je smartphone.

We zijn nu aanwezig in Parijs, dus als we de auto hebben gespot zullen we dit artikel updaten met foto’s.