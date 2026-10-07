Jaguar
heeft zijn Type 01 officieel uit de doeken gedaan. Het is geen auto in die felle kleuren die we eerder zagen, maar een wat meer gangbare grijze uitvoering. Jaguar bouwt nu alleen nog elektrische voertuigen en zet de toon met een 1.030 pk vierdeurs bolide.
Jaguar
blijft voor luxe gaan, maar kiest er dus voor om ronkende motoren achterwege te laten: elektrisch is 'the way'. De auto is maar liefst 5 meter lang en biedt sowieso veel lange vormen. We weten nog niet wat de afmetingen precies zijn, maar er is zowel een achterbak als ene frunk en er zitten ook gewoon buitenspiegels op. De binnenkant is luxe met vloerbedekking tot in de deuren, stoelen die zitten als een comfortabele loungestoel en materialen als kunststof en wol.
De Jaguar heeft drie elektromotoren
en die bieden 1.365 Nm en 1.030 pk. De accu heeft 120 kWh bij 850 volt en daarmee kun je 700 kilometer rijden. Met de snellader kun je met 350 kW gelijkstroom laden. Jaguar Type 01 komt volgend jaar uit in Nederland.