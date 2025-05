Jaguar Type 00 schittert opnieuw – dit keer in Monaco tijdens Formule-E

Na zijn opvallende entree tijdens de Paris Fashion Week, laat de Jaguar Type 00 opnieuw van zich spreken. Dit keer niet in de straten van Parijs, maar op een drijvend terras aan de sprankelende kust van Monaco. Niet geheel toevallig tijdens het meest prestigieuze weekend van het Formule E-seizoen. Daarmee is het futuristische studiemodel weer exact op de juiste plek én het juiste moment.

Van Paris Fashion Week naar de Côte d’Azur

Eerder werd de Type 00 al gespot in Parijs. Waar ondermeer Barry Keoghan, Jamie Dornan en Zoë Saldaña werden gefotografeerd bij aankomst in deze indrukwekkende concept car. Die eerste publieke verschijning wekte direct nieuwsgierigheid: is dit een voorproefje van een nieuwe Jaguar-generatie?

Het antwoord lijkt steeds duidelijker te worden. Met het optreden in Monaco onderstreept Jaguar de serieuze designambities van het merk. En wordt opnieuw de nadruk gelegd op de visuele identiteit van het ‘Copy Nothing‘-ethos.

French Ultramarine met een boodschap

De Type 00 is uitgevoerd in de speciaal ontwikkelde kleur French Ultramarine, een lak met unieke pigmenten, satijnachtige afwerking en een metallic component. De bijzondere kleurstelling en het krachtige silhouet van de auto passen perfect in de chique sfeer van Monte Carlo.

Het gebruik van asymmetrische lijnen, een haast sculpturale vormtaal en het feit dat de auto op een drijvend terras werd gepresenteerd, benadrukken Jaguar’s ambitie om automotive design opnieuw uit te vinden – met lef en emotie.