​Self Driving-modus-beta van Tesla’s verwijderd: nu alsnog live

UPDATE - 25-10-2021 16:00 - Update 10.3 van Full Self-Driving is nu alsnog uitgerold. Na een ‘valse start’ is de software (die nog steeds in beta is) nu toch via een update naar Tesla’s gestuurd. Of hiermee alle problemen zijn verholpen of alleen het probleem bij stoplichten en bochten naar links, dat is onbekend.



Full Self-Driving

ORIGINEEL ARTIKEL - Waarom het precies is gebeurt, daar is Tesla wat vaag over, maar Full Self-Driving is verleden tijd. Deze update is pas een paar weken live, maar wordt nu offline gehaald door… ‘problemen’, aldus Tesla.

Tesla gaat terug naar versie 10.2, want in de 10.3-versie van de Full Self-Driving software zitten blijkbaar zoveel fouten dat het niet oke is om auto’s ermee de weg op te sturen. Full Self-Driving is een softwarepakket dat als optie verkrijgbaar is op je Tesla. Het is verantwoordelijk voor de autonome functies van de auto, kortom, het is de software die ervoor zorgt dat de auto zonder tussenkomst van een bestuurder zelf veilig en wel op zijn bestemming arriveert.