Prijs van tweedehands auto’s naar recordhoogte

Die ontwikkeling zou natuurlijk ook zijn weerslag kunnen hebben op de gemiddelde prijs van tweedehands auto’s. Wanneer er meer goedkope occasions verkocht worden, en dat aanbod niet volledig wordt aangevuld, dan stijgt natuurlijk de gemiddelde prijs van het resterende aanbod. Dat neemt niet weg dat de prijzen van occasions over de hele lijn – behalve tweedehands diesels – in de lift zitten.

De verkoop van occasions zat al geruime tijd in de lift, en daarmee ook de prijs van tweedehands auto’s. Wie dacht dat het niet erger kon mag even pas op de plaats maken. Volgens berekeningen van Autoscout24 zijn occasions op dit moment namelijk duurder dan ooit. De gemiddelde prijs van de occasions die op het platform aangeboden worden ligt nu namelijk op 24.428 euro. Een stijging van ruim 10 procent vergeleken met het begin van dit jaar en ook ruim 2,5 procent meer dan het vorige meetmoment, in juni. Toen lag de gemiddelde prijs van een occasion nog op 23.337 euro.

Lichtpuntje voor autofabrikanten?

Autofabrikanten kampen al enkele jaren met de nodige (productie)problemen. Tekorten aan computerchips, andere grondstoffen en personeel zijn daarvan de grootste veroorzakers. Anderhalf jaar geleden kwam daar de energiecrisis bij. De enorme inflatie en angst voor een economische recessie door de oorlog in Oekraïne heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. We kochten al minder nieuwe auto’s, simpelweg omdat ze nauwelijks leverbaar waren, maar nu letten autokopers nog meer op hun beurs.

Wellicht dat de steeds verder stijgende occasionprijzen de autofabrikanten uiteindelijk enig soelaas kunnen bieden. Kijkend naar de verkoopcijfers van nieuwe auto’s in Nederland dit jaar (tot en met 31 oktober), dan zou dat zomaar eens het geval kunnen zijn. In de eerste helft van dit jaar leek het erop dat de verkoop van nieuwe auto’s in 2022 met zo’n 7 procent zou dalen. Nu, drie maanden later, is de ‘achterstand’ op 2021 deels ingehaald. Er worden nog altijd minder nieuwe auto’s verkocht dan een jaar geleden, maar het ‘herstel’ (voor zover je daarover mag spreken) zich doorzet, dan blijft de daling wellicht beperkt tot minder dan 3 procent.