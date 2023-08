Politie ruilt Mercedes in voor Ford en BMW

Bij het maken van een keuze voor de opvolger van de B-klasse heeft de Politie vooral goed geluisterd naar de agenten die er straks in rond moeten rijden. In totaal werden vier mogelijke nieuwe basisvoertuigen getest. Dat gebeurde zowel op een circuit als de openbare weg. Daarbij kwamen de Ford Kuga en BMW X1 dus als de winnaars uit de bus. Welke andere merken en modellen ze verslagen hebben, daarover wordt niets gezegd.

Helaas kiest de Politie (nog) niet voor volledig elektrische patrouilleauto’s. Het meest duurzame model wordt de Ford Kuga Full Hybrid. Dat is overigens geen Plug-in hybride, dus de kans dat je over een tijdje bij een laadpaal moet wachten omdat de lokale Hermandad daar aan de stroom hangt, is vooralsnog nihil. De tweede nieuwe politiebolide wordt de BMW X1.

Elektrisch vanaf 2025

Overigens heeft de Politie wel plannen om een deel van haar wagenpark te elektrificeren. Dat moet vanaf 2025 gaan gebeuren, in eerste instantie voor ongeveer een derde van het totale wagenpark. Welke BEV daarvoor in aanmerking komt, en of Ford of BMW die mogen leveren, is nog niet bekend.

Zoals gezegd worden de Mercedessen vervangen door twee andere merken. De reden om voor twee fabrikanten te kiezen heeft volgens de Politie te maken met risicospreiding. De afgelopen jaren kampte de automotive industrie met behoorlijk wat productie- en leveringsproblemen.