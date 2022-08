Polestar komt met een cabrio voor mensen met een 'schoon geweten'

Volvo-dochter Polestar introduceert Polestar 6. Een elektrische cabrio voor de liefhebbers van sportauto’s. Maar: ook voor mensen met een schoon geweten, schrijft Polestar zelf. In eerste instantie was het slechts een conceptcar en dachten we niet dat die er zou komen, maar Polestar heeft van die Polestar O2 nu toch een productiewagen gemaakt.

Polestar in Nederland Polestar heeft in de eerste helft van 2022 in Nederland 900 auto’s verkocht. In totaal rijden er 7.000 Polestars rond in ons land. Wereldwijd doet Polestar het goed: de eerste zes maanden van 2022 zijn er ruim 21.000 elektrische auto’s verkocht van het merk. Op dit moment wordt alleen Polestar 2 verkocht, maar daar komt binnenkort verandering in. Geheel onverwacht gaat Polestar 6 officieel in productie. Hij kan zowel zonder zijn metalen dak worden gereden als met hardtop. De bolide staat op het Polestar-platform van verlijmd aluminium en heeft een maximaal vermogen van 650 kW (884 pk) en 900 Nm. Dat komt omdat de auto werkt met een aandrijflijn met dubbele motor. Hij gaat razendsnel van 0 naar 100 kilometer per uur, want hij heeft daar maar 3,2 seconden voor nodig.

Polestar 6 LA Concept Edition Die toffe blauwe kleur van de auto in de afbeeldingen, dat wordt niet de uiteindelijke kleur van Polestar 6. Wel worden er 500 auto’s gemaakt die wel die kleur hebben, namelijk de zogeheten Polestar 6 LA Concept Edition. De sky-blauw lakkleur gaat gepaard met een licht lederen interieur en de 21-inch wielen die we kennen van de conceptauto. De gewone variant krijgt die lakkleur en die bijzondere wielen dus niet. Beide modellen krijgen trouwens geen drone in de auto. De conceptcar had dat wel, met als droom dat je daarmee dan spectaculaire reisvideo’s kon maken. Polestar heeft niet bevestigd dat er geen drone aan tepas komt, maar meldt het ook niet in zijn aankondiging. Spijtig, want dat had natuurlijk een geweldige gimmick geweest. Aan de andere kant kun je vandaag de dag zeker niet meer overal dronen en moet je je drone speciaal aanmelden als deze zwaarder is dan 249 gram.

Elektrische roadster De elektrische sportauto heeft een maximum snelheid van 250 kilometer per uur en werkt met elektrische 800 Volt-architectuur, bekend van zijn voorganger. Polestar zelf zegt erover: “Met dit concept wilden we de innovaties op het gebied van materiaal en technologie laten zien. En ook onze designtaal, die altijd in beweging is. Maar het was vooral gewoon leuk. De echte autoliefhebber heeft nu eenmaal een zwak voor roadsters, dus moesten wij er ook één maken.” Alleen geen roadster zoals de naam doet vermoeden: geen ronkende motor, maar een elektrische. Verder is het gevoel helemaal hetzelfde, belooft het merk. Daar heeft het ook wel een punt: als je lekker met je dak openrijdt, dan wil je liever schone lucht inademen dan de uitlaatgassen van je voorganger.

Verschijnt in 2026 Polestar 6 verschijnt in 2026 op de markt, dus tegen die tijd verwachten we meer informatie over de roadster. Een prijs is ook nog niet bekend, maar de verwachting is dat hij een kleine 200.000 euro kost. Eerst komen er nog heel veel andere Polestars uit: in oktober komt de elektrische SUV Polestar 3, in 2024 een kleine SUV Polestar 4 en dan in 2025 de sportievere auto Polestar 5.