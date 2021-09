Polestar onthult de Makka een e-moped limited edition

De lichtgewicht elektrische moped is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak in combinatie met de Polestar 2. Dankzij een speciale trekhaakbevestiging kan de accu van de Makka via de auto worden opgeladen. Beide merken noemen de Makka niet alleen een ideale last-mile-oplossing, maar ook prima vervoermiddel om off-road mee te rijden.

Tijdens de IAA 2021 in München lijkt het wel of alternatieve vervoersmiddelen het winnen van auto's. BMW verbaast iedereen met de lancering van hun BMW i Vision AMBY. Polestar en de het Zweedse CAKE (een elektrische bromfietsfabrikant uit Zweden) presenteren op hun beurt de Makka - Polestar edition by CAKE. Deze speciale versie van de compacte elektrische moped (Zweeds voor bromfiets), maakt zijn debuut op deze editie van de IAA. De Makka is gebaseerd op het nieuwste platform van CAKE. Met het verrassende ontwerpt toont de Makka de ambities aan van beide merken om de verschuiving naar duurzame en alternatieve mobiliteit te versnellen.

Verkrijgbaar via de webshop (ook in Nederland)

De Makka - Polestar edition by CAKE is een op maat gemaakte versie met tal van styling details waaronder een slanke LED-koplamp, de Öhlins achterdemper, zwarte details en een frame en batterijdeksel in het matte Polestar Snow. De volledig elektrische aandrijflijn van CAKE matched sowieso goed met de minimalistische designkenmerken van Polestar.

De Makka moet het topproduct worden in de nieuwe Polestar Additionals-webshop, die wordt gelanceerd na de exclusieve pre-lancering voor de Polestar-community eerder deze zomer. De webshop biedt naast de Makka ook talloze lifestyle producten.

De Makka Polestar by CAKE is in eerste instantie beschikbaar in Nederland, Zweden, Duitsland, Noorwegen, het VK en Zwitserland. Overige markten volgen in een later stadium.