Polestar 1 review: een auto die je blijft verbazen en verwonderen

De meeste mensen slaan niet direct aan bij het horen van het merk Polestar. Maar bij het zien van het elegante Polestar logo op de motorkap of kofferbak, staan de meesten toch even vol verwondering te kijken. Dat de Polestar 1 de aandacht trekt, hadden we wel gedacht. Maar dat het zo'n aandachtstrekker is, hadden we werkelijk nooit verwacht. Wij vertellen je in dit blog alles over de bijzondere (super vette) Polestar 1.

We nemen je mee naar Zeeland...

De Polestar 1 is een auto die op alle gebieden de aandacht trekt. Om de auto goed te testen besloten we om naar het prachtige Zeeland te rijden. Eenmaal in Zeeland aangekomen met deze Polestar 1, kwam er een Skoda voor ons rijden. Het passagiersraam ging open en een jongeman besloot om uit de auto te hangen met zijn camera om de auto te fotograferen. Je begrijpt wat voor bizar tafereel dit geweest moet zijn. Een stukje verder zijn we maar even gestopt, zodat de jongeman samen met zijn vader op een veilige manier een paar foto’s kon maken.