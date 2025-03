Perseus Motor Corporation: Nieuw Britse EV-merk onthult eerste model en strategie

Het Britse premium elektrische automerk Perseus heeft officieel zijn intrede gedaan in de EV-markt. Vandaag werd het eerste model aangekondigd: een compacte, prestatiegerichte en technologisch geavanceerde SUV. De lancering staat gepland voor eind 2027, en het merk heeft ambitieuze plannen om de Europese markt te veroveren.

Innovatieve strategie: efficiënt en schaalbaar

Perseus kiest voor een asset-light en capex-light bedrijfsmodel, wat betekent dat het de productiekosten en risico’s minimaliseert door samenwerkingen met gevestigde OEM’s en Tier 1-partners. De belangrijkste aspecten van deze strategie:

Samenwerking met een Europese OEM: gebruik van een bewezen EV-platform voor maximale betrouwbaarheid en efficiëntie.

Italiaanse design- en engineeringpartner: focus op premium interieur- en exterieurdesign.

Europese contractfabrikant: garandeert een productieproces volgens OEM-kwaliteitseisen.

AI-gestuurde Human Machine Interface (HMI): gepersonaliseerde gebruikerservaring en geavanceerde interactie.

Direct-to-consumer model

In plaats van traditionele dealernetwerken hanteert Perseus een direct-to-consumer aanpak, waarbij een online verkoopplatform wordt gecombineerd met experience centers. Dit verlaagt distributiekosten en versterkt de klantrelatie. Daarnaast wordt samengewerkt met de service- en onderhoudsnetwerken van de Europese OEM-partner.

Het team achter Perseus

De leiding van Perseus is in handen van een sterk managementteam met ervaring bij Jaguar Land Rover, Lotus, Bentley en INEOS Automotive. CEO Mohammed Yehya El Bakkali benadrukt de ambitie om een innovatief en premium Brits EV-merk op te bouwen met baanbrekende technologie en een uitzonderlijke rijervaring.

Toekomstvisie en verdere onthullingen

Perseus zal in de komende maanden meer details delen over strategische samenwerkingen, het design en de technologie van de eerste SUV. De verwachtingen zijn hooggespannen: kan dit nieuwe merk zich meten met de grote spelers in de premium EV-markt?

Wat denk jij? Heeft Perseus de potentie om door te breken in de EV-wereld?

Meer informatie: www.perseus-ev.com