‘Parkeerboetes moeten gewoon per post komen’

Parkeerboetes zouden niet digitaal via de berichtenbox moeten komen, maar gewoon op de mat. Hoewel veel overheidsinstellingen juist de digitale berichtenbox gebruiken omdat het sneller en duurzamer is dan via de fysieke post. Echter wil de Nederlandse ombudsman het anders. Parkeerboetes moeten altijd met de post komen.

Parkeerboetes

Het zal de een doen fronsen en de ander niet. Sommige gemeenten doen het namelijk altijd per post, terwijl anderen het altijd digitaal doen. De ombudsman wil daar nu een lijn in trekken en dat is omdat veel mensen niet opletten. Bij de digitale versie worden twee keer zo vaak aanmaningen verstuurd. Soms is de naheffing wel 36 procent van het bedrag. En vaak is het digitaal hoger dan per post.

Vaak missen mensen de berichten omdat ze geen mails krijgen dat er nieuwe berichten zijn. Dat komt onder andere omdat mensen hun mailadres niet hebben ingevuld of aangepast toen deze is veranderd. Dat zou voor 770.000 mensen gelden.

Per post

Gewone verkeersboetes zoals snelheidsovertredingen moeten per post komen, maar naheffingen parkeerbelasting niet, omdat het geen boetes zijn. Dat moet dus allemaal wat meer gelijk gaan. Er zijn zelfs gemeenten en waar boetes alleen onder een ruitenwisser worden gedaan. Dat kan beter. Of de overheid er ook iets mee gaat doen is de vraag. Het is niet verplicht om adviezen van de ombudsman over te nemen, wel moet het uitleg geven.

In ieder geval is het slim om sowieso je juiste mailadres in MijnOverheid te zetten, zodat je, ook al is het geen leuk bericht, in ieder geval op de hoogte bent.