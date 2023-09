​Nieuwe elektrische MINI heeft opvallend, rond infotainmentscherm

MINI heeft iets aan de nieuwe elektrische Cooper toegevoegd dat enorm in het oog springt: het heeft voor het eerst een cirkelvormig OLED-scherm laten ontwikkelen om als infotainmentsysteem te dienen. Je kunt er je navigatie op aanzetten, Spotify mee besturen en informatie over je auto zien. Het scherm is -zeker vergeleken met de rest van de MINI - vrij flink en wordt dan ook meteen een eyecatcher in de auto.

MINI Cooper E en SE Rond is de designlanguage van MINI. Dat is het al vanaf dag één. De koplampen zijn rond, de snelheidsmeter is rond en dat maakt het ook een wat ontdeugend ogende wagen. Een beetje gedurfd, alsof hij wil zeggen: ik weet dat ik klein van stuk ben, maar ik kan je aan. De Jack Russell onder de auto’s, maar dan met een overtuigendere blaf. Een MINI Cooper rijden wordt bovendien met dat ronde scherm nog net iets toffer. Het is een flink ding: 24 centimeter in diameter. Dat komt onder andere omdat de auto zelf ook niet bepaald klein is: hij heeft meer beenruimte en de kofferbak is 200 liter groter. Bank naar beneden en je kunt 800 liter kwijt in deze dus toch helemaal niet zo kleine auto. Deze Cooper en Cooper SE zijn beiden driedeurs en de E biedt 184 pk (290 Nm op een 40,7 kWh-accu, waarmee hij maximaal 305 kilometer ver kan. De Cooper E kan snelladen tot 75 kW: hij racet naar 100 kilometer per uur vanaf 0 in 7,3 seconden. De SE doet het 6,7 seconden, maar die heeft dan ook een 218 pk motor met 330 Nm koppel en een accu van 54,2 kWh. Laden kan hij snel op maximaal 95 kW en de actieradius is 402 kilometer.

Rond middenscherm Wat het scherm aantrekkelijk maakt, dat is dat het hele menu en de apps erop ook zijn aangepast aan dat cirkelvormige uiterlijk. Onderin en aan de randen kun je informatie zien over je auto, zoals hoeveel batterij de bolide nog heeft, maar ook kun je er de temperatuur instellen. Navigeren, muziek: alles heeft zijn eigen knop en terwijl je die gebruikt, blijf je bovenin het scherm informatie krijgen over hoeveel kilometer je per uur rijdt. Je kunt dat laatste ook achter je stuur zien hoor, zoals je dat gewend bent. Er zit een fysieke knop onder het grote middenscherm waarmee je de kleuren in de auto kunt aanpassen. Dit heeft MINI op heel leuke wijze doorgevoerd: er zitten lampjes onder de stof in het dashboard, waardoor het de auto echt een andere kleur geeft aan de binnenkant. Het is vooral functioneel: het wordt blauw bij de airco en rood bij de verwarming. Zet je echter een grote foto van je kat op het scherm, dan kleurt de auto mee met die kattenfoto voor nog meer sfeer (of stijl, als je voor iets gaat dat wat meer glamourous is).

Spike de slimme assistent MINI heeft ook een grote rol toebedeeld aan zijn mascotte Spike, die we ook uitvoerig hebben gezien op de Dutch Design Week. Het hondje is in deze auto je digitale assistent. Je roept hem opmerkelijk genoeg niet door ‘Hey Spike!’ te zeggen: je zegt ‘Hey MINI!’ en dan kan hij allerlei handige acties uitvoeren. zoals bepaalde muziek aanzetten of navigeren. Het is een schattig figuurtje. beter dan de vrij anonieme entiteiten die andere spraakassistenten zijn. Voor mensen die hun CO2-voetafdruk in de gaten willen houden is er een soort groene modus om je te inspireren wat milieuvriendelijker te rijden en iets minder vaak die voet te ver op het pedaal duwen. Prijzen van de bolide, die er verder qua uiterlijk aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uitziet als je gewend bent (en gelukkig maar), zijn nog niet bekendgemaakt.