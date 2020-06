MINI Countryman krijgt moderne facelift

MINI komt met een behoorlijke upgrade van hun grootste en meest ruime versie de MINI Countryman. Het model is inmiddels alweer 3 jaar op de markt en is zeker digitaal toe aan wat vernieuwing. De motoren zijn nagenoeg gelijk gebleven. Verder komt de MINI Cooper SE Countryman ALL4 nog steeds als een Hybrid op de markt al zou je bij de toevoeging van SE nu ook een 100% elektrische versie kunnen verwachten. Echte MINI fanaten worden eindelijk verwend want de vernieuwde versie heeft nu ook de optie om de achterlichten (net als buitenspiegelkappen) te voorzien van het design van de Britse vlag, de Union Jack. Meest opvallend is de facelift aan de voorzijde. Standaard nu voorzien van nieuwe lichtunits met (adaptieve) ledverlichting. De vernieuwde voorkant oogt een stuk stoerder door de nieuwe grille met de ovale luchtroosters. De vernieuwde Countryman komt ook met twee nieuwe carrosseriekleuren, het nieuwe White Silver metallic en Sage Green metallic. Maar misschien net wat leuker is de nieuwe optie Piano Black Exterior. Met deze optie zijn de verchroomde delen van de komlampunits, achterlichten, grille en side scuttles vervangen door een hoogglanszwarte afwerking, net als de portiergrepen en de modelnaam op de achterklep. Vooral aan te bevelen bij de nieuwe White Silver metallic uitvoering.

De ledmistlampen zijn eveneens standaard, terwijl een lichtband in de bovenste helft van beide mistlampen fungeert als parkeerverlichting. Behalve van bochtverlichting is de koplamp ook voorzien van bermverlichting die zich automatisch aanpast aan de verkeerssituatie en weersomstandigheden. In stadsverkeer en als de weersomstandigheden het zicht beperken, wordt de rand van de weg intensiever verlicht.

MINI besteed ook bij de vernieuwde Countryman veel aandacht aan de ledverlichting. Het is een stukje technologie waarvan je je amper bewust bent hoever dit inmiddels is ontwikkeld. Zo heeft de adaptieve ledverlichting nu een automatische grootlichtfunctie onderverdeeld in vier segmenten, die onafhankelijk kunnen worden ge(de)activeerd op basis van de omstandigheden en bij snelheden boven de 70 km/uur. Als de frontcamera een tegemoetkomend voertuig of een voorligger detecteert, wordt specifiek dat voertuig buiten het grootlicht gehouden; de rest van de omgeving wordt dan nog steeds verlicht door het grootlicht. Daarmee biedt het matrix-grootlicht optimaal zicht en veiligheid in de duisternis, zonder medeweggebruikers te verblinden.

- Onderscheidend frontdesign met nieuw ontworpen grille - LED koplampen en LED mistlampen nu standaard - LED achterlichten in Union Jack design - Nieuwe carrosseriekleuren, nieuwe optie Piano Black Exterior - Nieuwe lichtmetalen velgen - Nieuwste generatie motoren conform Euro 6d emissienorm - Meerdere motorvarianten met standaard 8-traps Steptronic automaat - Nieuw digitaal instrumentendisplay met standaard 5-inch kleurenscherm - Nieuw ontworpen centraal instrumentenpaneel met afwerking in Piano Black High Gloss als optie - Met leer bekleed sportstuurwiel standaard voor alle versies - Vernieuwd aanbod van leren bekleding en interieurafwerking - Nieuwe versie van de MINI Yours Interior Style - MINI Connected met nieuwe functies

De nieuwe MINI Cooper S Countryman en MINI Cooper SE Countryman ALL4 worden standaard geleverd met pianozwarte delen voor de cockpit en de portierlijsten gecombineerd met accenten in British Oak dark. Voor alle uitvoeringen zijn verder exclusieve interieurdelen van MINI Yours verkrijgbaar

Ook het interieur heeft een upgrade gekregen. Achter nu een met leer bekleed stuur kijk je uit op het standaard beschikbaar nieuwe digitale instrumentendisplay. Het scherm in Black Panel-ontwerp heeft een diameter van 5.0 inch. Elke MINI Countryman heeft een 8.8-inch touchscreen standaard in het bekende centrale instrumentenpaneel van de MINI. Het standaard audiosysteem biedt audiostreaming via Bluetooth en smartphone-connectie via USB. De Radio MINI Visual Boost en het digitale instrumentendisplay zijn onderdeel van de standaard uitrusting, terwijl de Business-, Business Plus- en Serious Business-pakketten een reeks extra infotainmentfuncties beschikbaar maken. Leren stoelbekledingen Chester Indigo Blue en Chester Malt Brown zijn nieuw toegevoegd aan het aanbod. De Color Line voor het onderste deel van het instrumentenpaneel en de portierbekleding zijn nu een integraal onderdeel van de gekozen leren bekleding om te matchen met het kleurenschema.

Nieuwe MINI Countryman always online

Met de nieuwe MINI Countryman ben je vanaf nu 'always online' doordat de auto standaard is uitgerust met een simkaart. Met deze voorziening is het gebruik van een Intelligent Emergency Call mogelijk met automatische detectie van de voertuiglocatie en ernst van ongevallen net als het gebruik venals MINI TeleServices.



Door de aanwezigheid van een online connectie beschik je over Real Time Traffic Information, wordt je navigatiekaart in de auto automatisch bijgewerkt en heb je toegang tot het internetplatform MINI Online. Verder is de aanwezigheid van Apple CarPlay nu standaard.

Nieuwe MINI Countryman verkrijgbaar in bestaande 5 motorvarianten:

Onder de motorkap veranderd er verder niets in vergelijking met de huidige Countryman. Dat geldt ook voor de MINI Cooper SE Countryman ALL4 die standaard de toevoeging Hybrid zou moeten hebben en niet te verwarren is met de MINI Cooper SE die volledig elektrisch is. Al hopen we (maar dat is persoonlijk) dat er ook een volledig elektrische Countryman ergens op de planning staat.



MINI Cooper Countryman: 100 kW (136 pk), 0-100 km/uur in 9,7 seconden (9,7 seconden), topsnelheid: 205 km/uur (205 km/uur), brandstofverbruik: 5,6–5,9 l/100 km (5,3–5,6 l/100 km).



MINI Cooper S Countryman: 131 kW (178 pk), 0-100 km/uur in 7,5 seconden (7,4 seconden), topsnelheid: 225 km/uur (225 km/uur), brandstofverbruik: 6,3–6,5 l/100 km (5,7–6,0 l/100 km).

MINI Cooper S Countryman ALL4: 131 kW (178 pk), 0-100 km/uur in 7,3 seconden, topsnelheid: 222 km/uur, brandstofverbruik: 6,2–6,5 l/100 km.

MINI Cooper SE Countryman ALL4 Hybrid: 162 kW (220 pk), 0-100 km/uur in 6,8 seconden, topsnelheid: 196 km/uur, brandstofverbruik: 1,7–2,0 l/100 km, stroomverbruik: 13,1–14,0 kWh/100 km, CO2-emissie: 40–45 g/km.

MINI Cooper D Countryman: 110 kW (150 pk), 0-100 km/uur in 9,1 seconden (9,1 seconden), topsnelheid: 214 km/uur (213 km/uur), brandstofverbruik: 4,2–4,4 l/100 km (4,2–4,4 l/100 km).

Op dit moment is nog niets bekend over de prijzen van bovenstaande modellen en wanneer de vernieuwde MINI Countryman in de showroom komt te staan. Zodra dit bekend is zullen we deze informatie toevoegen aan dit artikel.