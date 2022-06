​Nederland is rijk qua laadpalen voor elektrische auto's

Nederland staat op nummer 1 in Europa qua het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. We rijden in Nederland steeds vaker elektrisch: begin 2021 waren er 526,5 duizend elektrische en hybride auto’s, op 1 januari 2022 waren dit er al 725,5 duizend. Reden dus om in ons land laadpalen neer te zetten: veel ook, zo blijkt.

Die auto’s zijn allemaal wel ‘dorstig’: ze hebben veel elektriciteit nodig om te kunnen blijven rijden. Daarom zie je in het Nederlandse straatbeeld steeds meer laadpalen. Bij stations, supermarkten en in wijken schieten ze als paddestoelen uit de grond. Autobranche-organisatie ACEA heeft ze geteld: het geeft aan dat ons land 90.000 laadpalen heeft. Dat is enorm veel: Duitsland heeft er ‘maar’ 60.000 en staat op de tweede plaats. Frankrijk staat met 37.000 laadpalen op nummer 3. Vergeleken bij andere Europese landen is dat echter allemaal gigantisch: in totaal zijn er 307.000 laadpalen in Europa.

Elektrische auto's

Het zijn grote aantallen, maar ze zijn nog niet groot genoeg. Er moeten in 2030 6,8 miljoen openbare laadpunten zijn in Europa. De Europese Unie wil dat we in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten en daar is dit een belangrijke factor in. Dat betekent echter wel dat er nog flink langs de weg getimmerd moet worden. Toch is dat uiteindelijk een voordeel: als je auto dan aangeeft bijna zonder elektriciteit te zitten, dan hoef je in ieder geval niet te ver te rijden (en haal je het hopelijk precies). Zeker in de winter bij vrieskou merk je het achteruitlopen van de batterij, waardoor je niet altijd uit kan gaan van de inschatting die de auto maakt.

Ons land is 41.543 vierkante kilometer, wat betekent dat er gemiddeld bijna twee laadpalen per vierkante kilometer te vinden zijn. In de praktijk ligt dit natuurlijk iets anders: in Amsterdam is het aantal palen veel groter. Bovendien staan er vaak veel laadpalen bij elkaar in bijvoorbeeld parkeergarages, waardoor de concentratie meer op één plek zit dan dat dit fijn verspreid is.