Mercedes opent eigen netwerk met snelladers

Je kunt van Tesla vinden wat je wilt, maar in één ding is de Amerikaanse EV-maker al jaren onverslaanbaar: het laadnetwerk, de Tesla Superchargers. Zeker hier in Europa. Mercedes maakte enkele maanden geleden bekend dat de Duitse autofabrikant van het eerste uur het voorbeeld van Tesla wil volgen door een eigen, wereldwijde, netwerk met snelladers op te zetten. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar… het begin is er bijna. In oktober opent Mercedes namelijk de eerste drie ‘Charging Hubs’, op drie verschillende continenten.

Eerste drie Mercedes Charging Hubs

De eerste drie Charging Hubs staan in Atlanta (VS), Chengdu (China) en het Duitse Mannheim. Mercedes wil nog dit decennium meer dan 2000 Charging Hubs, met meer dan 10.000 laadpalen, over de hele wereld openen.

Afhankelijk van de regio bieden de laadstations momenteel laadvermogens tot 400 kW, geleverd via de huidige laadsystemen CCS1, CCS2, NACS en GB/T. Net als Tesla zal kunnen straks ook andere EV’s van een Mercedes Charging Hub gebruik maken.

En net als Tesla kiest Mercedes ervoor om de Charging Hubs in de buurt van grote verkeersknooppunten te leggen. Bij de keuze van een locatie wordt volgens Mercedes bovendien waarde gehecht aan een prettige en veilige klantervaring.