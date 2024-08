Land Rover Classic Defender V8 van Works Bespoke

Land Rover Classic start met een nieuw hoofdstuk in het Classic Defender-verhaal: de Classic Defender V8 van Works Bespoke. Hiermee breiden ze het aanbod restauratiediensten uit om unieke auto’s te gaan leveren. Iedereen kan nu zijn of haar visie op de Classic Defender tot leven brengen in de vorm van een volledig gerestaureerde en gepersonaliseerde Classic Defender V8. Op basis van de Classic Defender 90 en 110 is het mogelijk om een Classic Defender V8 samen te stellen in de nieuwe digitale Land Rover Classic-configurator. Daarbij volgt uiteraard ondersteuning door specialisten van Classic Works in Coventry (VK) en Essen (Duitsland). De Classic Defender V8 van Works Bespoke maakt zijn debuut op de Goodwood Revival 2024, van 6 tot en met 8 september.

Classic Defender V8

Iedere Classic Defender V8 van Works Bespoke is het resultaat van honderden uren uiterst deskundig werk van de Land Rover Classic-technici. Elk exemplaar is gebaseerd op donorauto’s uit de periode 2012-2016. Die worden volledig tot in de kleinste details gerestaureerd, verder ontwikkeld en verbeterd. Zo kunnen klanten rekenen op een duurzame en hoogwaardige Classic Defender V8.

De Classic Defender V8 wordt aangedreven door een originele, fabrieksnieuwe 5.0 liter Land Rover V8-benzinemotor met 298 kW (405 pk) vermogen. Daarmee biedt de auto de power van een V8 én de authenticiteit van een Classic Defender. De krachtige V8 is gekoppeld aan een automatische ZF-achttrapstransmissie voor moeiteloze prestaties. Daarbij is de wielophanging ontwikkeld voor optimale wegligging en rijcomfort.