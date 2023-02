Jaguar Land Rover opent 3 nieuwe techhubs

Jaguar Land Rover (JLR) vergroot zijn wereldwijde digitale mogelijkheden met de opening van 3 nieuwe techhubs in Europa. Hiermee creëert de autofarbikant bijna 100 nieuwe banen.

In de tech hubs worden autonome rijsystemen ontwikkeld voor de volgende generatie moderne luxeauto’s van JLR. De drie nieuwe tech hubs betekenen een extra investering, naast die in de zes reeds bestaande tech hubs.

Techhubs in Europa

De drie nieuwe hubs zijn gevestigd in München (Duitsland), Bologna (Italië) en Madrid (Spanje). Voor deze locaties is onder meer gekozen vanwege de beschikbaarheid van professionals met digitale technische expertise.

München is een van Europa's meest vooraanstaande technologiehubs, maar ook de technologiecentra in Spanje en Italië gelden als belangrijke en groeiende tech hub-locaties in Europa.