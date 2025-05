Het is niet alleen een bestaand nummer, namelijk Jessica van de Allman Brothers, dat dateert uit 1977. Het zat zelfs in Guitar Hero 2. Maar het bekendste aan dit nummer is wel dat het de theme was van een van de meest bekeken feitelijke televisieshows allertijden: Top Gear.

Introtune van Top Gear

Christian Henson reconstrueerde in een nieuwe video hoe dat is gegaan: hoe is het introgeluid zo tot stand gekomen, twintig jaar geleden? Het is niet helemaal Jessica, maar een nieuw arrangement ervan.