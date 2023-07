Goed nieuws voor de oudste Nederlandse autofabriek

Al meer dan een jaar is VDL Nedcar naarstig op zoek naar een nieuwe klant. In Born staat een van de meest moderne autofabrieken van Europa, maar sinds BMW bekendmaakte dat het in 2024 stopt met de productie van Mini’s en uiteindelijk ook de BMW X1, zag de toekomst er voor VDL Nedcar er somber uit. De meeste van de ruim 4.500 personeelsleden is inmiddels al ontslag aangezegd, omdat er geen nieuwe klant gevonden kon worden. Er waren onder andere gesprekken met diverse EV-merken, zoals Rivian en Canoo, maar beide merken zijn sindsdien in zwaar weer geraakt waardoor het onderbrengen van (een deel van) de Europese productie van die merken van de baan is. Maar… nu lijkt er toch weer wat licht aan het eind van de tunnel te zien voor VDL Nedcar. Het bedrijf maakte enkele dagen geleden bekend een intentieverklaring met een nieuwe klant te hebben getekend.

3.000 banen ‘gered’

Welk automerk de intentie heeft uitgesproken, en ondertekend, om vanaf 2026 (een deel van) haar productie onder te brengen in de Limburgse autofabriek is nog niet bekend. VDL Nedcar heeft wel al geroepen dat, afhankelijk van hoe goed de betreffende auto’s het qua verkoop gaan doen, de opdracht voor maximaal zo’n 3.000 banen kan gaan zorgen. Dat is nog geen super goed nieuws voor het personeel dat onlangs ontslag aangezegd kreeg, maar als het allemaal doorgaat dan betekent het dat een groot deel van de werkgelegenheid ‘gered’ wordt.

VDL Nedcar heeft wel geleerd van het verleden. Het bedrijf is uiteraard in haar nopjes met de intentieovereenkomst voor de nieuwe opdracht, maar het zegt ook dat het niet op één paard zal wedden. Mede daarom, en omdat de fabriek ook mét de nieuwe opdrachtgever nog productiecapaciteit over heeft, gaat de zoektocht naar andere potentiële nieuwe klanten gewoon door.