Gepersonaliseerde waarschuwingen voor spookrijders krijgen via app

Uit onderzoek in 2022 kwam naar buiten dat de Nederlandse politie jaarlijks te maken krijgt met zo'n 375 spookrij-incidenten. Nieuws en updates over eventuele spookrijders hoor je vaak via de radio. Maar met apps als Spotigy heeft lang niet iedereen meer de radio aan in de auto. Dus tijdens het autorijden gepersonaliseerde waarschuwingen voor spookrijders krijgen via een smartphone-app klinkt dan als een slimme oplossing.

In Vlaanderen gaan ze hier nu mee aan de slag. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Innovatie Jo Brouns lanceren een realtime-detectiesysteem dat zowel de spookrijder zelf als bestuurders in de buurt van een spookrijder persoonlijk waarschuwt via navigatie-apps in de auto. Het systeem is ontwikkeld door Bosch en past binnen het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid.

Waarschuwingen op maat

In België telt de Federale Politie ieder jaar gemiddeld 350 tot 400 spookrijders op de autosnelwegen. En die spookrijders kunnen, doordat ze meestal frontaal botsen op andere bestuurders, uiterst ernstige ongevallen veroorzaken. Om ongevallen met spookrijders terug te dringen, zijn twee elementen cruciaal: een betere detectie van spookrijders, en een gerichte notificatie van bestuurders in de omgeving van een spookrijder.

Mobilidata, het programma van de Vlaamse overheid en imec dat technologische verkeersoplossingen ontwikkelt, ging in zee met het Duitse technologiebedrijf Bosch om beide elementen te verwerken in verschillende gratis applicaties voor je smartphone die geconnecteerd zijn met Mobilidata.