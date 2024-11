Ford Bronco veel leuker kun je een SUV niet maken

Ford Bronco ontmoeting in de Waalse Ardennen

Voor onze tweede kennismaking met de Bronco gaan we toch even terug naar de Waalse Ardennen. De omgeving van onze eerste ontmoeting met deze brute SUV. Het is ook het beeld wat we zoeken. De Bronco doet het prima in de stad maar in het zuiden merk je al snel dat de vakken in de parkeergarages moeite hebben met het formaat.

In de Ardennen, in de buurt van het populaire La Roche en Ardenne zoeken we de stilte van het landschap. Het groen van onze Bronco matched als ton-sur-ton met z’n omgeving. Rijden is hier een genot. Misschien rijden we een beetje alsof we toeristen zijn maar juist in een heuvelachtig landschap met de ramen open is het genieten van het comfort, de wegligging en de rust. Het is een heerlijk comfortabele SUV die zich juist prima weet te gedragen. De hoge zit, de stoelen, het vermogen, alles past bij deze prachtige auto waarvan je zou hopen dat het je dagelijkse vervoermiddel zou mogen zijn. Hij valt op zonder op te vallen en trekt wel degelijk de aandacht van z’n omgeving.

Het is misschien obligaat om hem even door een wat wilder terrein te sturen en hem omhoog te plaatsen in het landschap maar het past gewoon bij de Bronco. Het zijn de foto’s die je wilt hebben als herinnering aan een tijdelijke liefde.