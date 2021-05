Ferrari 812 Competizione opnieuw een limited edition

We hebben het al eerder aangegeven, bij Ferrari stoppen ze op dit moment veel tijd en aandacht in de bouw van speciale versies op basis van de Ferrari 812 Superfast. Zo verscheen er in het najaar van 2020 de Ferrari Omologata, inmiddels de 10e unieke ‘one-off’ (vermoedelijk prijs rond de 3.5 mio euro), technisch gebaseerd op die 812 Superfast. Wie daar de eigenaar van is nog steeds onbekend al is hij al wel meerdere keren gespot in München.

Ruim een half jaar later verschijnen er nu twee nieuwe gelimiteerde special editions, de Ferrari de 812 Competizione en een Ferrari 812 Competizione A, in een Targa-top uitvoering. Beide modellen zijn eveneens gebaseerd op die inmiddels wel berucht te noemen Ferrari 812 Superfast. De Ferrari 488 GT Modificata, eveneens een special edition die twee maanden na de Omologata verscheen heeft een eigen ontwerp en is ontwikkeld voor Ferrari Club Competizioni GT Races.

Ferrari 812 Competizione en 812 Competizione A

De Ferrari 812 Competizione en de unieke 812 Competizione A zijn beide voorzien van wat wordt omschreven als de meest spectaculaire V12 die momenteel op de markt leverbaar is. Het resultaat is een atmosferische, 610 kW/830 pk en 695 Nm sterke 6,5-liter V12 (9.500 toeren p/m) met een ongekend geluid.



In zowel de 812 Competizione als de 812 Competizione A is de motor gekoppeld aan een 7-traps versnellingsbak met dubbele koppeling die volgens opgave 5 procent sneller schakelt. Beide modellen hebben een nieuwe onafhankelijke vierwielbesturing en Side Slip Control 7.0, dat een overload aan elektronische systemen aanstuurt, uiteenlopend van het elektronische differentieel (E-Diff), traction control, remdruk en de Virtual Short Wheelbase 3.0 vierwielbesturing.