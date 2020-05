Charles Leclerc doet verlaten Monaco in een Ferrari SF90 Stradale

Monaco heeft gisteren alle wegen in de stad afgezet om een spectaculaire film met Formule 1-coureur Charles Leclerc te maken. Gisteren zou immers de de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 worden verreden. De korte film wordt gemaakt door de Franse regisseur Claude Lelouch.



De Fransman Lelouch wil in Monaco een soort van remake maken van zijn spraakmakende film ‘C’était un rendez-vous’ uit 1976. In deze film zien we Lelouch in een een Mercedes-Benz W116 (met een zelf gemonteerde camera) s’ochtends om half zes als een idioot door de de straten van Parijs scheuren. Hij had daar destijds geen toestemming voor maar het leverde wel spectaculaire beelden op. Het bijzondere is dat hij het ritje maakte met de Mercedes maar in de studio het geluid van een Ferrari er in wist te monteren. De anekdote is dat Lelouch beweert soms aan de 200 km per uur te hebben gezeten. Volgens anderen was het echter maar max. 140 km per uur.