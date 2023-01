Fastned profiteert van dure elektriciteitsprijzen ‘aan huis’

Fastned heeft deze week haar meest recente resultaten bekendgemaakt. De provider van snellaadstations wist haar omzet in het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met een jaar eerder, bijna te verdrievoudigen, van 4,8 miljoen in Q4 2021 naar 13,3 miljoen in Q4 2023. Het aantal laadsessies groeide in diezelfde periode met meer dan 100 procent, van 385.000 naar 787.000. Dat de omzet sneller steeg heeft met name ook te maken met de hogere tarieven die sinds de energiecrisis gelden.

Meer EV’s = meer omzet voor laadproviders

Op zich is het niet zo vreemd dat providers van snellaadstations voor elektrische auto’s het goed doen. Ten eerste omdat er steeds meer EV’s op de weg te vinden zijn, en die moeten nu eenmaal regelmatig bijgeladen worden. Fastned profiteert natuurlijk ook van die ontwikkeling. Zo steeg het aantal actieve klanten in het laatste kwartaal van 2022 naar 219.000. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

"Het laatste kwartaal van 2022 was erg spannend. Allereerst hebben we, met meer bouwprojecten in uitvoering dan ooit tevoren in de geschiedenis van Fastned, 30 nieuwe stations geopend. Dit is een recordstijging op jaarbasis en hiermee kwam het totaal aantal stations in ons netwerk op 244. Daarnaast hebben we in 2022 in totaal 48 stations geüpgraded, zodat we aan de groeiende vraag op onze stations kunnen voldoen", aldus Fastned.



Daarnaast speelt sinds vorig jaar ook de prijs van elektriciteit mee. Waar het voorheen voor vrijwel iedereen – ook als je geen zonnepanelen had – voordeliger was om thuis je EV op te laden, is dat nu voor veel mensen niet meer het geval.