F1 TV heeft een nieuwe multiview voor de races

Je hebt in Nederland drie verschillende Formule 1-kijkers: de kroegkijkers, die dus bouwen op het abonnement van de uitbater om de race te kunnen aanzetten. Daarnaast zijn er mensen met een Viaplay-abonnement en mensen met een F1 TV Pro-abonnement.

F1 TV

Viaplay is een Scandinavische streamingdient, die ook voorziet i Nederlands commentaar en sinds kort bovendien een eigen kanaal heeft op televisie. En dan is er F1 TV Pro, dat de wereldwijde streamingdienst is voor Formule 1. Die laatste heeft nu iets nieuws toegevoegd sinds dit seizoen, namelijk de optie om multiview te gebruiken. Dit is wel alleen beschikbaar op Chrome en in de Apple-app. Hierdoor krijg je meerdere schermen bij elkaar te zien waarmee je meer overzicht hebt. Daarnaast is er nu ook 4K en HDR als streamingkwaliteit, maar ook dat is alleen voor Apple (en zelfs specifiek alleen Apple TV) en Roku.

F1 TV Premium kost 142,99 euro per jaar en dan zit de meervoudige weergave en kijken in 4K erbij in. Ook kun je op 6 apparaten tegelijkertijd kijken en zonder reclame. Je krijgt toegang tot de live boordcamera’s en teamradio’s, plus F2, F3, F1 Academy en Porsche Supercup. Er is ook een combinatie mogelijk met Viaplay, dat kost 16,99 euro per maand (203,88 euro voor een jaar).