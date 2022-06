Elektrische riksja’s met Audi accu voor Indiase vrouwen

Wat te doen met oude accu’s van een EV? Nou, daar zijn, naast recycling, al diverse oplossingen voor. Oude Tesla accu’s worden ingezet als ‘buffer’ voor zonnepanelen, zodat je ook eigen opgewekte groene stroom kunt gebruiken tijdens de nacht en donkere dagen. Audi heeft haar medewerking verleend aan een bijzonder project voor India. De Duitse autofabrikant stelt een aantal oude accu’s uit Audi EV’s beschikbaar aan een de Duits-Indiase startup Numan. Zij bouwen elektrisch aangedreven riksja’s voor de Indiase markt.

Een Audi riksja

Het idee achter dit project moge duidelijk zijn. De oude accu’s die niet meer geschikt zijn voor een E-tron toch nog een tweede leven geven. Voor voertuigen met een beperkt vermogen en actieradius kunnen deze accu’s nog jaren dienstdoen. “Accupakketten voor auto’s zijn ontworpen om de gehele levensduur van de auto mee te gaan. Maar zelfs daarna leveren ze nog steeds veel van hun vermogen. Als ze op de juiste manier worden toegepast, kunnen gebruikte accumodules een enorme impact hebben, omdat ze mensen in moeilijke levenssituaties helpen een inkomen te verdienen en economische onafhankelijkheid te verwerven – alles op een duurzame manier”, aldus Prodip Chatterjee, medeoprichter van Nunam.

Inmiddels heeft het Duits-Indiase bedrijf, met vestigingen in Berlijn en Bangalore, drie elektrische riksja’s gebouwd. Daarvoor werkten ze samen met en team van Audi-trainees in de fabriek in het Duitse Neckarsulm. De trainees vervingen de verbrandingsmotor van de riksja’s door een elektromotor en creëerden een nieuwe ondervloer die zowel plaats biedt aan de gebruikte accumodules als spatwaterdicht is. Bij de ontwikkeling van de e-riksja’s worden bovendien zoveel mogelijk recyclebare materialen gebruikt. Naast de Audi-trainees zijn ook mechatronica-technici, carrosseriebouwers, spuiters, en IT-specialisten bij het project betrokken.