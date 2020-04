Elektrificeren van het wagenpark en duurzame mobiliteitsoplossingen

Elektrisch rijden heeft de toekomst en dat weet Peugeot als geen ander. Onlangs spraken wij hierover uitgebreid met de autofabrikant. Wij waren benieuwd hoe Groupe PSA omgaat met andere mobiliteitsoplossingen. Er komen steeds meer vernieuwende en duurzame initiatieven op de markt, soms al gekoppeld aan elektrisch rijden. We spraken met Ferdinand van den Berg, Manager Connected Mobility bij Free2Move, over de aanvullende services van Peugeot. Breed serviceportfolio Free2Move is het mobiliteitsmerk van Groupe PSA, hieronder valt een heel scala aan diensten met een breed serviceportfolio. De zakelijke diensten worden aangeboden aan grote en kleine ondernemers, van zzp’ers tot bedrijven met complete wagenparken. Ferdinand vertelt over de vraagstukken waar ondernemers mee te maken krijgen: “We willen allemaal meer efficiëntie halen uit ons wagenpark, de CO 2 -uitstoot terugdringen, kosten besparen en grip en inzicht krijgen. Daarom maken we eerst een analyse: hoe ziet het wagenpark eruit, hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk laten functioneren en hoe gaan medewerkers ermee om?”

Elektrificatiemogelijkheden van het wagenpark Ferdinand vertelt dat er momenteel een zogenaamde ‘E-Mobility Advisor’ wordt getest. Hierbij worden de bewegingen van het wagenpark gemeten en op medewerker niveau gekeken of een elektrische auto of plug-in hybride voor hen geschikt is. Tevens wordt een advies gegeven over de benodigde laadinfrastructuur bij het bedrijf. De werkgever moet dan wel voldoende laadpunten kunnen faciliteren. Het dient als analyse en advies om zoveel mogelijk medewerkers over te laten stappen op elektrisch rijden zonder zorgen. Ervaring leert dat werkgevers graag online inzicht willen krijgen in het wagenpark en gebruik van de auto’s van de zaak. Dat geeft bovendien een goed beeld van de werkelijke emissies. En dat kan bepalend zijn om bijvoorbeeld een goede vergelijking te kunnen maken tussen elektrische auto’s en exemplaren die nog op fossiele brandstof rijden. Verschillen in uitstoot en gerealiseerde besparingen worden dan nog duidelijker zichtbaar.

Auto’s delen en mobiliteit garanderen Bij veel bedrijven staan company cars een groot gedeelte van de dag stil. Omdat medewerkers op kantoor zitten bijvoorbeeld. Dat kan slimmer, denken ze bij Peugeot. Ferdinand vertelt: “Je ziet dat veel mensen de auto gebruiken om van en naar kantoor te gaan. Maar in de tussentijd is er wel mobiliteit nodig. Hoe mooi zou het zijn als je je wagenpark deelbaar maakt voor mensen die geen auto van de zaak hebben maar wel een auto nodig hebben? Nu worden er kosten gemaakt voor mensen die met hun privéauto rijden of een auto moeten huren. Wie niet het hele wagenpark deelbaar wil maken, kan er ook voor kiezen om zijn poolauto’s te digitaliseren. Via een combinatie van Free2Move Lease, Fleet Sharing en Connect Fleet biedt Peugeot hun klanten een poolauto aan die door medewerkers zakelijk inzetbaar is. Via de app kunnen zij deze reserveren en met de smartphone de auto weer eenvoudig openen en sluiten. De sleutel zit er altijd in, dus die kan ook niet meer kwijtraken. Via Connect Fleet houden bedrijven bij hoe er met de auto omgesprongen wordt. Niet alleen het rijgedrag, maar ook storingen en gebruik binnen de gestelde werkuren zijn meetbaar. En er hoeft nooit lang naar de auto gezocht te worden, want in het Connect Fleet dashboard wordt de locatie op 2 meter nauwkeurig weergegeven. Dankzij Free2Move Lease kan van al dit voordeel gebruikgemaakt worden tegen betaling van het maandelijks leasetarief. Dit is een echte one-stop-shop en alle transacties komen samen op 1 factuur. Geen angst meer voor de actieradius Peugeot realiseert zich dat personen die elektrisch rijden angst kunnen hebben om stil te komen staan. Met de service Trip Planner kan iedereen zorgeloos op reis, ook naar het buitenland. De route wordt door de routeplanner permanent aangepast door de capaciteit van de batterij te meten en stuurt tijdig naar een geschikte laadpaal. Ferdinand legt uit: “Je hoeft nooit bang te zijn dat je stil komt te staan. De planner maakt continu herberekeningen en stuurt deze naar de navigatie in de auto en/of die op je telefoon. Hiermee krijg je toegang tot 140.000 laadpunten in Europa. Dat moet de rijder rust geven en het vertrouwen dat je met de auto niet langs de weg komt te staan. Het wordt steeds gemakkelijker voor een klant om van een elektrische auto gebruik te maken.”

MyPeugeotApp voor consumenten Iedere rijder van een Peugeot kan toegang krijgen tot de MyPeugeotApp. Hierin is gedetailleerde informatie zichtbaar over de auto. Het is ideaal voor elektrische rijders en laat onder andere zien wat de laadcapaciteit is en bij pech kan er direct hulp worden ingeschakeld. Ook het brandstofverbruik en de onderhoudsinformatie is inzichtelijk. Lees meer op www.peugeot.nl Service in tijden van de coronacrisis Om nog even in te haken op de actualiteit: ook Peugeot moet dealen met de gevolgen die de uitbraak van het coronavirus met zich meebrengt. Ferdinand vertelt hierover: “We zijn een dienstverlenend bedrijf en klanten verwachten intensieve begeleiding. Klantcontact staat centraal en daarom pakken we het nu even anders aan. Zo halen we auto’s voor onderhoud thuis op en leveren ze voor de deur weer af. Proefritten kunnen nog steeds worden gemaakt, ook dan komen we gewoon naar de klant thuis waarbij we alle hygiënemaatregelen in acht nemen. Mobiliteit blijft belangrijk.”

