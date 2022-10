Eerste EV’s van Sony en Honda gaan in 2026 de weg op

Vlak voor de zomer maakten Sony en Honda bekend dat de bedrijven samen elektrische auto’s zouden gaan ontwikkelen. Daarvoor richtten de twee Japanse multinationals Sony Honda Mobility op. Vandaag hebben de twee partijen iets meer informatie over de SoHoMo (ik gok maar eens wat ;)) EV’s wereldkundig gemaakt.

Productie en verkoop starten in 2025

Tijdens een persconferentie heeft Yasuhide Mizuno, bestuursvoorzitte van Sony Honda Mobility, gezegd dat de eerste EV’s die de twee bedrijven samen gaan ontwikkelen, in 2026 geleverd gaan worden. Mits alles volgens planning verloopt natuurlijk. Als we daar even van uit gaan, dat kunnen de eerste modellen al in 2025 besteld gaan worden. In dat jaar zal dan ook de productie starten.

Noord-Amerika wordt het eerste land waar de nieuwe EV’s in de showrooms, en op de weg, zullen verschijnen. Ergens in de lente van 2026. Japan volgt dan in de tweede helft van dat jaar. In Europa zullen we nog iets langer geduld moeten hebben. Een lanceerdatum voor ons deel van de wereld is er nog niet. Formeel zijn ze er bij Sony Honda Mobility nog niet uit of hun EV’s ook naar Europa komen.

Begin dit jaar toonde Sony (zie tweet hieronder) al haar eigen visie op de moderne EV. In hoeverre die uiteindelijk gaat lijken op de EV's die samen met Honda ontwikkeld worden, zal moeten blijken.