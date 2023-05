Een nieuwe Nederlandse elektrische cabriolet

De kans is reëel aanwezig dat de laatste grote autofabriek van Nederland, in Born, over een jaar leeg staat. Maar, niet getreurd, er worden in Nederland nog altijd auto’s gebouwd. Op kleine schaal weliswaar, maar we blijven toch een beetje meedoen. Neem de deze week onthulde Carice TC2. Dat is een volledig elektrische compacte cabrio die nog het meeste weg heeft van een roadster uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En, ik vind hem ook wel wat lijken op de Renault Dauphine.

In Zuid-Limburg te bewonderen

De Carice TC2 is, zoals de maker zelf zegt, een compacte en sportieve cabriolet waarin vooruitstrevende technologie wordt gecombineerd met een prachtig klassiek design. “Met de Carice TC2 willen we een kunstwerk op wielen creëren. Elegant, milieuvriendelijk, wendbaar en met de hand vervaardigd”, zegt Niels van Dril en Richard Holleman, oprichters van Carice bv.

Komende zaterdag, 13 mei, is hij voor het eerste in ‘het wild’ te bewonderen. Daarvoor moet je dan wel even naar Zuid-Limburg komen. De Carice TC2 maakt namelijk zijn opwachting tijdens het finish evenement van de Tulpenrallye op zaterdag 13 mei bij Château St. Gerlach in Valkenburg.