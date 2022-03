Eletre, de elektrische crossover SUV van Lotus

Lotus, voor mij duikt dan vrijwel meteen het beeld op van Roger Moore die als 007 in The Spy Who Loved Me een Lotus Esprit reed die ook onder water kon. De van oorsprong Britse sportcar fabrikant, die al enkele jaren in Chinese handen is, heeft nu met de onthulling van de Eletre ook een stap gezet op de almaar groeiende markt van elektrische crossover SUV’s. De Eletre is meteen een volledige EV, met twee elektromotoren die 600 pk leveren. De komende jaren wordt de Eletre familie nog uitgebreid met een sportmodel, een volwaardige SUV en een coupé, aldus Lotus.

Imago van de sportauto bewaken

Lotus heeft met de Eletre weliswaar een crossover SUV gemaakt, maar zonder het imago van fabrikant van sportauto’s uit het oog te verliezen. De Eletre accelereert, zoals alle elektrisch ondersteunde bolides, met overtuiging. En in dit geval voldoende overtuiging om binnen drie seconden de 100 km/h aan te tikken.

Voor een EV, die doorgaans begrensd worden op ruim onder de 200 km/h – anders moet je elk half uur aan de lader – heeft de Eletre een indrukwekkende topsnelheid: 260 km/h. Zoals gezegd, hoe sneller, hoe meer stroomverbruik. Lotus heeft de Eletre voorzien van een 100kWh accupakket. Bij ‘normaal’ gebruik zou die goed zijn voor een bereik van 600 kilometer.

Wees gerust, met 260 per uur over de Duitse autobahn (want in Nederland mag dat niet) ga je daar never nooit bij in de buurt komen. Dan is het wel een beetje goed nieuws dat de Eletre met 350 kW opgeladen kan worden. Volgens de fabrikant heb je dan na 20 minuten alweer voldoende stroom om 400 kilometer te rijden. Let wel, niet met 260 km/h.