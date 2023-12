Duitsland schrapt subsidie voor EV’s

In Nederland gaat het potje waaruit de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s betaald wordt, dit jaar niet leeg. Dat komt vooral doordat potentiële EV-kopers aan het twijfelen geraakt zijn vanwege de aanstaande afschaffing van de korting op de wegenbelasting en almaar stijgende bijtelling voor elektrische leasebakken. In Duitsland kampt de regering met een heel ander probleem. Door een begrotingstekort, waar de regerende partijen na weken onderhandelen geen gezamenlijke oplossing voor vinden, moet er flink bezuinigd worden. Daarom is dit weekend besloten om de subsidie op nieuwe elektrische auto’s per direct af te schaffen.

4.500 euro voordeel direct afgeschaft

De beslissing is zo abrupt genomen dat iemand die zaterdag het koopcontract voor zijn nieuwe elektrische bolide getekend heeft en vandaag van plan was de subsidieaanvraag af te handelen, daar nu naar kan fluiten. In Duitsland kregen EV-kopers tot voor dit weekend in totaal voor 6.750 euro aan financiële voordelen.

Het leeuwendeel daarvan, 4.500 euro, werd betaald door de overheid. De rest (2.250 euro) werd door de autofabrikanten verrekend als korting op de initiële aanschafprijs. Daaraan verandert vooralsnog niets, meldt de Duitse krant Handelsblatt.

Overigens was de Duitse overheid al langer bezig met het beperken van de financiële voordelen bij de aanschaf van een EV. In 2022 betaalde de overheid nog 6.000 euro voor elke nieuwe EV. Dat was dit jaar dus al gedaald naar 4.500 euro en zou tegen het eind van dit jaar naar 3.000 euro gaan. Die laatste stap is echter een veel grotere geworden… van 4.5K naar 0. De aanschafsubsidie werd in Duitsland ingevoerd in 2016. Sindsdien heeft de overheid daar al zo'n 2.1 miljard euro uitbetaald voor ruim 2.1 miljoen elektrische auto's. Sinds 1 september konden overigens alleen nog particulieren van deze regeling gebruikmaken.