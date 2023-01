DS 7 (2022) – oogstrelende details a tout Paris

De vernieuwde DS 7 is dik, fijn, heeft lekkere rondingen zonder in te leveren aan stoerheid, is comfortabel en heel, heel erg Parijsig. Wij namen deze plug-in hybride SUV mee, naar hoe kan het ook anders, Parijs. Na ruim 400 kilometer ontspannen sturen komen we aan in de bruisende Franse stad. Waar deze auto zowel van binnen als van buiten op gebaseerd is, tot in het kleinste detail. We gaan dan ook letterlijk de weg bewandelen van het ontwerp. Van voorlichten naar de stiksels, over de console, langs het klokje en we eindigen bij de achterlichten.

Analoog en elektrisch komen samen

Wat direct in het oog springt – hoewel deze auto sowieso een lust voor het oog is – als je aankomt lopen, verwelkomt hij je met het lichtshowtje zoals je ook op de Eiffeltoren ziet. Met de nieuw voorgegeven dagkoplampen die als een sluier bewegen. Een ander in het oog springend detail is, als je instapt, het analoge klokje elegant opendraait wanneer je op de start/stopknop drukt. Dit analoge rechthoekige klokje komt van een van de oudste horlogeries in Parijs: Boutique Breguet, die – kunnen we wel zeggen – de essentie van de uurmechanica weet te raken. Als we nu toch binnen in de auto zijn, kijken we gelijk even naar de stiksels van de stoelen. Deze overigens in crème zacht leer zijn uitgevoerd met een verlengstuk in brogue (gaatjesleer) en waarop de stiksels dus in omgekeerde vorm zijn gestikt. Zo op het blote oog zie je het niet, maar als je goed kijkt, valt dat op. De afwerking is top, de kwaliteit niet minder. Op het dashboard, de console en de ventilatieschermen zien we de (vele) pyramidevormen en een prachtig lijnenspel terug van het Louvre. It’s all about details, baby! Het entertainment is vernieuwd: via het 12-inch scherm vind je veel wat je digitale hartje begeert. Luxe, comfort en veiligheid boven alles. Want deze DS 7 komt inclusief een compleet arsenaal aan veiligheden inclusief een nacht assistent.