Deze auto kan volgend jaar draadloos laden door nieuwe techniek

Het is niet zo dat deze mat ook bij laadpalen komt te liggen, het is echt een accessoire dat je thuis kunt gebruiken om je auto van stroom te voorzien. Je legt de mat op de grond, doet de stekker erin en de rest gaat vanzelf. Technisch gezien is er een koperen en een ferriet spoel ingebouwd waardoor wisselstroom beweegt en dat creëert een magnetisch effect. Er is dan ook een spoel in de auto en die twee maken verbinding tussen de voorwielen, waarna het boordsysteem de wisselstroom omzet in gelijkstroom waarmee de hoogspanningsaccu wordt opgeladen.

Je auto draadloos opladen

Om te zorgen dat je kat niet wordt geëlektrocuteerd als die denkt een warme slaapplek te hebben gevonden, is er een sensorensysteem toegevoegd waardoor de mat stopt met laden als er een huisdier of iets anders tussen de mat en de auto komt. Wat de mat precies gaat kosten is nog onbekend, maar we verwachten een vrij prijzige accessoire voor je auto.

Porsche is niet de eerste die met dit inductieladen op de proppen komt: BMW introduceerde in 2018 al de 530e iPerformance plug-in-hybride die hiertoe in staat is. Echter is dat niet een volledige elektrische auto. Wel werkte dit ook met een plaat die je dan op de grond legt. Ook opvolgende modellen van BMW bieden die mogelijkheid om draadloos te laden, zoals de i3 en de X5e.