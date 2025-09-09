Deze auto kan volgend jaar draadloos laden door nieuwe techniek

Er is veel gesproken over manieren hoe we in de toekomst gaan zorgen dat elektrische auto’s van stroom worden voorzien. Er wordt gekeken naar een soort magnetisme in de weg, maar ook zijn er diverse automakers die een soort batterijstations bieden waarin de hele batterij wordt vervangen, zodat je in vijf minuten weer verder kunt rijden met een volle batterij. Er is nu een nieuwe laadtechniek die ons weer een stuk dichterbij de oplossing brengt, namelijk draadloos laden. De elektrische Porsche Cayenne kan dat binnenkort.
De bolide is op dit moment niet in staat om draadloos te laden, maar vanaf volgend jaar komt er een accessoire op de markt waarmee dat wel kan. Het heet Porsche Wireless Charging en het gaat om een vloermat van 1,17 bij 0,78 meter die je aan het stroom aansluit, waarna er met 11kW wordt geladen. De mat is 6 centimeter dik, dus je hebt niet het matraseffect waarbij je meerdere personen nodig hebt om het in of uit de auto te halen.
Het is niet zo dat deze mat ook bij laadpalen komt te liggen, het is echt een accessoire dat je thuis kunt gebruiken om je auto van stroom te voorzien. Je legt de mat op de grond, doet de stekker erin en de rest gaat vanzelf. Technisch gezien is er een koperen en een ferriet spoel ingebouwd waardoor wisselstroom beweegt en dat creëert een magnetisch effect. Er is dan ook een spoel in de auto en die twee maken verbinding tussen de voorwielen, waarna het boordsysteem de wisselstroom omzet in gelijkstroom waarmee de hoogspanningsaccu wordt opgeladen.
Om te zorgen dat je kat niet wordt geëlektrocuteerd als die denkt een warme slaapplek te hebben gevonden, is er een sensorensysteem toegevoegd waardoor de mat stopt met laden als er een huisdier of iets anders tussen de mat en de auto komt. Wat de mat precies gaat kosten is nog onbekend, maar we verwachten een vrij prijzige accessoire voor je auto.
Porsche is niet de eerste die met dit inductieladen op de proppen komt: BMW introduceerde in 2018 al de 530e iPerformance plug-in-hybride die hiertoe in staat is. Echter is dat niet een volledige elektrische auto. Wel werkte dit ook met een plaat die je dan op de grond legt. Ook opvolgende modellen van BMW bieden die mogelijkheid om draadloos te laden, zoals de i3 en de X5e.