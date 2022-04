DeLorean presenteert deze zomer een EV

Wow! DeLorean komt later dit jaar terug op de automarkt. In een persbericht heeft DMC (DeLorean Motor Company) bekend gemaakt dat ze op 18 augustus een nieuwe DeLorean gaan onthullen. Dat wordt, uiteraard, een EV. Ik ben nu al razend benieuwd. Het persbericht licht al een klein tipje van de sluier van de nieuwe DeLorean op. Te zien is dat de nieuwe bolide in ieder geval niet meer hetzelfde hoekige design heeft als de DeLorean die we kennen uit een ver verleden. Toegegeven, dat is inmiddels ook al zo’n 40 jaar geleden.

Wereldberoemd door Back to the Future

Het is misschien wel het meest iconische automerk uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. OK, dat gaat misschien wat ver, maar er zullen nog altijd niet veel mensen zijn die de DeLorean niet kennen. De roestvrijstalen bolide werd wereldberoemd dankzij de filmtrilogie ‘Back to the Future’ waarin Marty McFly en Doc Emmet Brown met een ietwat aangepaste DeLorean door de tijd reisden.

In werkelijkheid werd de DeLorean geen doorslaand succes. De zwaar, te duur en amper vooruit te branden. Uiteindelijk verdween het merk, al is de DeLorean nog altijd een gewilde bolide. Voor een exemplaar in goede staat betaal je tegenwoordig zomaar tussen de 50 en 70 duizend Euro.