De reparatie van je auto duurt straks langer: dit is waarom

Moet je auto voor de APK of is er iets stuk waardoor een bezoek aan de garage nodig is? Als je het nog even kunt uitstellen, doe het dan, want je moet waarschijnlijk langer wachten tot je je vierwieler weer terugkrijgt. Hetzelfde geldt voor de fiets: plak je band liever even zelf, want medewerkers van motorvoertuigenbedrijven en tweewielerbedrijven leggen hun werk neer.

FNV versus BOVAG

Dit maken de vakbonden FNV en CNV bekend, nadat ze er met de BOVAG niet uit zijn gekomen wat het loon van deze monteurs en fietsenmakers moest worden. Het is nog niet meteen een grote landelijke staking, maar in bijvoorbeeld Ridderkerk wordt er morgen al gestaakt. De eis die op tafel ligt is 7 procent meer loon en de komst van een CAO. BOVAG vindt dat veel te hoog en houdt het liever op een stijging van 2,3 procent van het loon.

Als je auto al dichtbij zijn APK-datum is, dan moet je hem natuurlijk gewoon even bij de garage langsbrengen, maar als het niet per se nu hoeft, dan doe je er goed aan om nog even te wachten: de stakingen zijn in de regio Rotterdam alvast in voorbereiding, maar of er meer regio’s volgen en welke dan precies, dat is nog onbekend. FNV zegt wel van plan te zijn om elke week op meerdere locaties door Nederland te gaan staken. De staking duurt dan bovendien niet maar een dagje, maar meerdere dagen.