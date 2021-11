De Ferrari BR20 heeft gewoon weer een V12 onder de kap

De meeste auto’s met een verbrandingsmotor die nu nog gelanceerd worden, moeten het doen met een twee, drie of hooguit een viercilinder krachtbron. Daar worden met een of twee turbo’s dan wel de nodige extra PK’s uitgeperst zodat de bolide toch goed vooruitkomt. Makers van supercars denken daar (gelukkig) nog anders over. Neem nu de vandaag gepresenteerde One-Off Ferrari BR20. Daar ligt nog ‘gewoon’ een V12 met ruim 600 PK in. Misschien niet heel erg eco of klimaatneutraal. Maar wees gerust, bij Ferrari wordt ook gewerkt aan een EV.

Coupé met jaren 50 en 60 slyling

Uiteraard is deze nieuwe Ferrari, zoals de meeste bolides van het merk met het steigerende paard op de neus, niet gemaakt voor de massa. De BR20 is een tweezits coupé die qua filosofie en styling verwijst naar de Ferrari-coupés van de jaren vijftig en zestig. Denk bijvoorbeeld aan de 410 SA en 500 Superfast. Technisch is de BR20 gebaseerd op de GTC4Lusso, en dan uiteraard wel de 12-cilinder versie van dat model. Uiterlijk heeft de nieuwe coupé ook nog wel iets weg van de GTC4Lusso, maar de meeste design-details, zoals de carbon-fiber accenten en de lijnen van de BR20, hebben wel degelijk een eigen uitstraling.