​De eerste zonneauto voor offroad is geboren: Stella Terra

Nederlandse studenten zitten niet stil. Als ze geen hyperloops maken, dan wel allerhande apparaten op zonne-energie. De nieuwste troef is de Stella Terra. Studenten van de TU Eindhoven hebben de bolide gemaakt en dat is de allereerste auto ter wereld die zowel op zonne-energie werkt als gemaakt is om offroad mee te rijden.

Offroad zonneauto Het studententeam maakte een auto waarvan bijna alles eigen ontwerp is. Dat moest ook wel, want anders zou het materiaal waarschijnlijk niet sterk genoeg zijn om offroad te kunnen rijden. Als de zon zich een dagje goed laat zien, dan kan de auto wel 630 kilometer rijden. Dat is van Utrecht helemaal naar Berlijn. En dat hoef je niet alleen te doen: er passen vier mensen in de sedan, die dus niet alleen maar is bedoeld voor offroaden. Dat offroad kunnen rijden is wel bijzonder: zonneauto’s moeten vaak zo licht mogelijk zijn, maar Stella Terra heeft dikke banden die wat zwaarder zijn. Blijkbaar is het het team gelukt om op andere gebieden wel heel licht te blijven, waardoor toch indrukwekkende prestaties kunnen worden behaald.

Stella Terra Je hoeft dat hele stuk naar Berlijn dus niet op te laden, want terwijl je rijdt doen de zonnepanelen op het dak hun werk. Solar Team Eindhoven wilde de auto zo maken dat je ook kunt leven van de zonnepanelen, en daarmee doelt het op het kunnen opladen van je telefoon, maar ook electriciteit bieden voor een kookstelletje. Het wordt daarmee ook een soort kampeerauto: zou tof zijn als er een tent-achtig uitbouwtje bij beschikbaar werd. Althans, niet dat deze auto commercieel zal worden gemaakt: daar is hij ook niet voor bedoeld. Wel is de 1200 kilo wegende auto gemaakt om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam rijden. En het team bewijst dat je daarvoor helemaal niet echt hoeft in te leveren op je normale rij-ervaring: Stella Terra gaat gewoon maximaal 145 kilometer per uur, dus je kunt er overal mee rijden. Echt overal, omdat hij dus ook off-road kan. Het is dan ook de bedoeling om hem mee te nemen naar Marokko, waar hij wordt getest door door verschillende landschappen te rijden, met als einde de Sahara. Dat is de ultieme test voor de auto en die moet volgende maand plaatsvinden.