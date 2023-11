​De 5 verschillende roadtriptypes met bijpassende, fantastische reizen

Als je bezig bent met je rijbewijs, dan droom je ervan. Als je een nieuwe auto koopt ook: hoe handig is de bekerhouder, voor als we eindelijk op die roadtrip gaan? Dat ultieme gevoel van vrijheid, dat is wat een auto je kan bieden. En daar hoort inderdaad een roadtrip bij. Er zijn vijf verschillende roadtriptypes: we noemen ze allemaal op.



De eerste roadtrip ooit werd gemaakt in Duitsland. In augustus 1888 ging de vrouw van Karl Benz (van Mercedes-Benz) toeren met de uitvinding van haar man. Het was de bèta-Benzauto (Mercedes was toen nog lang niet in the picture) en die kon topsnelheden behalen van 16 kilometer per uur. Bertha Benz had echter niet aan haar man verteld dat ze de hort op ging. Ze zei achteraf dat ze gewoon bij haar moeder op visite wilde, maar waarschijnlijk wilde ze haar mans uitvinding in de kijker spelen. Je kunt die route die ze aflegde zelf ook ervaren: in Baden-Bürttemberg kun je de route vinden onder de naam Bertha Benz Memorial Route.

De Route 66’ers

Ze rijden in een camper en ze gaan het liefste door de Verenigde Staten of Canada. Alle staten doorrijden bijvoorbeeld, of juist door de mooiste nationale parken van Canada. Het zijn mensen die wel van kamperen houden, maar geen zin hebben om de tent elke keer op te zetten en af te bouwen. Een beetje luxe dus. Het betekent wel dat ze wat geld op hun bankrekening nodig hebben, want een camper huren is ontzettend duur. Het zijn ook vaak mensen die wat ouder zijn die voor dit type roadtrip kiezen, omdat je met een camper toch van alle gemakken voorzien bent. Al is dat ook als je wat jonger bent helemaal geen straf, zeker niet als je deze geweldige route rijdt.