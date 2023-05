​10 auto-roadtrips uit films die je prima na kunt doen

Heerlijk cruisen in een auto met open dak, stoppen bij een wijngaard, een proeverij doen, een goed gesprek voeren over de smaken en weer door. Het lijkt een droom die je alleen in films als Sideways ziet, maar je kunt deze roadtrip nu doen. Dus, inpakken, naar de autoverhuur en gaan. Deze 10 auto-roadtrips uit films kun jij ook doen.

1. De wijnroute uit Sideways

Waar komt wijn vandaan? Juist, Frankrijk. Hoewel er in Sideways een heerlijke wijnroute wordt gereden in de beroemdste wijnstreek van de Verenigde Staten, kunnen we dat natuurlijk veel beter. Frankrijk is om de hoek en je hoeft alleen een mooie Audi (in de film hebben ze een R8) te huren om helemaal dat Sideways-gevoel te krijgen. Met of zonder Merlot.

2. De kustroute uit Y Tu Mama Tambien

Y Tu Mama Tambien is een bijzondere film over twee jongens die allebei indruk willen maken op een getrouwde vrouw, terwijl ze een kustroute rijden in Mexico. Wist je dat er bij Barcelona ook een heel mooie kustroute is om te rijden? En daar kun je gewoon met de auto naartoe vanuit Nederland. Zo’n ouderwetse Amerikaanse wagen als in de film is waarschijnlijk moeilijk te vinden, maar je reist anno 2023 ook veel beter met een fijne hatchback zoals de Toyota GR Yaris.

3. De turbulente route van Rome naar Toscane uit Il Sorpasso

In Il Sorpasso gaat een man met een student op roadtrip van Rome naar Toscane. De film zit vol met politieke duwtjes richting Italië, maar in jouw roadtrip kun je het dan natuurlijk ook gewoon hebben over Italië zelf en het moois dat je onderweg tegenkomt. Of je een Lancia kunt vinden zoals die van de mannen in de film weten we niet, maar een mooie andere comfortabele bolide geeft waarschijnlijk hetzelfde gevoel.