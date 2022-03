Cyberaanval legt deel productie Toyota plat

Door een cyberaanval, eind februari, op een toeleverancier heeft Toyota de afgelopen dagen moeten besluiten een deel van de productie stil te leggen. Maandag 28 februari werden de werkzaamheden bij alle 28 productielijnen in de veertien Japanse fabrieken van Toyota opgeschort. De automaker liet gisteren echter al weten dat de productiestop maar twee dagen zou duren. Als alles dus goed is gegaan, dan draaien op dit moment (2 maart) alle Japanse fabrieken en productielijnen van Toyota weer als vanouds. Voor zover dat mogelijk is, gezien de nog altijd voortdurende chiptekorten en nasleep van de coronapandemie.

Cyberaanval bij leverancier

De cyberaanval die de problemen veroorzaakte trof een van de grotere toeleveranciers, Kojima Industries, van Toyota. Zij werden het slachtoffer van ransomware. Het bedrijf bevestigde eerder deze week al dat er een losgeldverzoek binnengekomen was. Kojima levert plastic onderdelen voor de Japanse fabrikant. Door de cyberaanval werd het systeem voor de levering van die onderdelen plat gelegd.

De reden dat een cyberaanval bij één toeleverancier zo ongeveer de hele Japanse productie van Toyota heeft kunnen platleggen, heeft alles te maken met het feit dat het systeem voor de just-in-time productie en levering van onderdelen een koppeling heeft met een groot deel van de 400 zogenoemde tier 1 toeleveranciers van Toyota.

Vanochtend verschenen in de Turkse media de eerste berichten dat de productie bij Toyota inderdaad weer opgestart is. De fabrikant zelf heeft daar op haar eigen kanalen nog niets over gemeld.